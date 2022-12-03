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Глава Пентагону звинуватив Росію в навмисній жорстокості у війні проти України

Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія з навмисною жорстокістю цілиться у мирних жителів України та її цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна.

"Росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх знарядь. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень", - наголосив Остін.

За його словами, сусідні з РФ країни дивляться на таку імперську агресію з тривогою, що зростає. Міністр заявив, що конфлікт в Україні дав можливість усім країнам побачити тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.

Нагадаємо, раніше Остін заявляв, що результат війни в Україні буде одним із факторів, що визначають ситуацію у сфері безпеки у світі у 21 столітті.

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