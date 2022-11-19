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Итог войны в Украине будет решающим для этого столетия, - Пентагон

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Суббота 19 ноября 2022 19:41
Итог войны в Украине будет решающим для этого столетия, - Пентагон Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в 21 веке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время Международного форума безопасности в Галифаксе.

"Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии", - сказал он.

Также Остин утверждал, что НАТО является оборонным союзом и не стремится к конфронтации с Россией, не представляет угрозы.

"Но мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину", - заявил глава Пентагона.

Остин добавил, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжат укреплять коллективную оборону альянса.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин заявил , что зимой значительное преимущество на фронте будут иметь украинцы.

По мере того, как наступает первая полноценная зима в период войны России с Украиной в США, заканчиваются некоторые высокотехнологичные системы вооружения и боеприпасы, которые можно передать Киеву.

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