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Глава Пентагона обвинил Россию в преднамеренной жестокости в войне против Украины

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Вашингтон, Суббота 03 декабря 2022 23:14
Глава Пентагона обвинил Россию в преднамеренной жестокости в войне против Украины Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия с преднамеренной жестокостью целиться в мирных жителей Украины и ее гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

"Россия с умышленной жестокостью ставит гражданское население и гражданскую инфраструктуру под прицел своих орудий. Российские войска убили тысячи украинских граждан. Российские атаки привели к гибели детей, разрушению школ и разгрому больниц", - подчеркнул Остин.

По его словам, соседние с РФ страны смотрят на такую имперскую агрессию с растущей тревогой. Министр заявил, что конфликт в Украине дал возможность всем странам увидеть тираническую и смертельную войну, которую никто не хотел бы пережить.

Напомним, ранее Остин заявлял, что результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в 21 веке.

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