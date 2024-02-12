ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госпитализированный глава Пентагона Остин передал обязанности заместителю

Понедельник 12 февраля 2024 03:37
UA EN RU
Госпитализированный глава Пентагона Остин передал обязанности заместителю Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

70-летний министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойд Остин, госпитализированный в Вашингтоне из-за проблем с мочевым пузырем, передал обязанности своего офиса заместителю главы Пентагона Кэтлин Хикс.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника на брифинге, Остин был доставлен в воскресенье в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для лечения "симптомов, указывающих на неотложную проблему с мочевым пузырем".

Отметим, что перед тем сообщалось, что глава Минобороны Штатов сохраняет функции и обязанности своего офиса.

Вместе с тем в Пентагоне рассказали о том, что заместитель секретаря "готов взять на себя функции и обязанности министра обороны, если это потребуется".

"Секретарь Остин прибыл в госпиталь, имея при себе нетайные и секретные системы связи, необходимые для выполнения его обязанностей", - говорилось в заявлении Райдера несколько часов назад.

Заметим, что Кэтлин Хикс не впервые получает от главы Пентагона полномочия из-за проблем со здоровьем у Остина. Так, в начале января она также получила право действовать от имени своего шефа во время прошлой госпитализации министра накануне Нового года.

Госпитализированный глава Пентагона Остин передал обязанности заместителю

Кэтлин Хикс, заместитель министра обороны США (фото: defense.gov)

Что известно о Кэтлин Хикс

Кэтлин Энн Холланд Хикс занимает должность заместителя главы Минобороны Штатов с 2021 года. Она является первой женщиной, утвержденной Сенатом в этой должности и является женщиной высшего ранга, которая сейчас служит в МОУ США.

Ранее она была первым заместителем министра обороны по политике во время администрации Барака Обамы. До 2020 года работала американским научным советником и советником по национальной безопасности, старшим вице-президентом и директором программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований.

Что предшествовало

Накануне вечером стало известно, что 70-летний глава Минобороны США Ллойд Остин снова был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. Как рассказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, все руководящие структуры государства проинформированы о ситуации.

Прежде 15 января министра выписали из больницы, и через несколько дней он вернулся к полноценной работе.

Напомним, ранее в декабре прошлого года у главы Пентагона обнаружили рак простаты. 1 января Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

Добавим, что Пентагон тогда обнародовал информацию об этом только через 4 дня после доставки министра в больницу. Президент Штатов Джо Байден заявил, что со стороны Остина было ошибкой не сообщить о своей госпитализации. После этого Остин принес извинения во время телевизионного брифинга. 29 февраля он должен дать показания перед Конгрессом об этой ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский о средствах РЭБ: один из ключевых приоритетов года
Зеленский о средствах РЭБ: один из ключевых приоритетов года
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить