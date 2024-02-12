Министр обороны США снова госпитализирован: в Пентагоне рассказали подробности

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин снова госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. Все руководящие структуры государства проинформированы о ситуации.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

По словам Райдера, 11 февраля около 14:20 по Вашингтону, Остин был доставлен своей охраной в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для обследования в связи с симптомами, указывающими на неотложные проблемы с мочевым пузырем.

Заместитель министра обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также Белый дом и Конгресс, проинформированы о ситуации.

"В данный момент министр сохраняет функции и обязанности своего офиса. Заместитель секретаря готов взять на себя функции и обязанности министра обороны, если это потребуется. Секретарь Остин прибыл в госпиталь, имея при себе несекретные и секретные системы связи, необходимые для выполнения его обязанностей", - отмечается в сообщении.

Напомним, Остин планирует возглавить заседание контактной группы в формате "Рамштайн", которое пройдет 14 февраля в Брюсселе.

Болезнь и госпитализация Ллойда Остина

В декабре у 70-летнего главы Пентагона обнаружили рак простаты. 1 января Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

Пентагон обнародовал информацию об этом только через четыре дня после доставки министра в больницу. Президент США Джо Байден заявил, что со стороны Остина было ошибкой не сообщить о своей госпитализации.

15 января министра выписали из больницы. Через несколько дней он вернулся к полноценной работе.

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