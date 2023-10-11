Глава Пентагона заверил Зеленского в продолжении непрерывной поставки вооружения

США и дальше будут продолжать постоянные и непрерывные поставки всего необходимого вооружения для борьбы Украины против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Отметим, что в ходе рабочего визита в Бельгию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином и новым главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Во время встречи глава Пентагона заверил в продолжении устойчивых и непрерывных поставок всего необходимого вооружения для Украины. Он подчеркнул, что у США есть необходимые для этого ресурсы и возможности. Они остаются сфокусированными на поддержке Украины.

Остин также проинформировал президента о прогрессе в предоставлении Украине дополнительных систем ПВО.

Зеленский поблагодарил министра за непреклонность оборонной и политической поддержки Украины со стороны США. Он в очередной раз отметил важность усиления украинской ПВО именно накануне зимнего периода.

"Зима - это большое испытание. Нам действительно нужна помощь партнеров для защиты критической инфраструктуры. ПВО - это не только военный вопрос. От этого зависит нормальность жизни, как будет работать экономика, как будут платиться налоги, которые идут на обеспечение потребностей армии, наша защита от российской агрессии. Также от этого зависит, сколько людей вернется в Украину из-за границы", - сказал он.

Зеленский также поблагодарил Вашингтон за новый пакет военной помощи и проинформировал о неотложных нуждах украинской армии. В частности, он сделал акцент на важности снабжения фронтовой ПВО, систем РЭБ и артиллерийских снарядов.

Помощь Украине от США

В последнее время тема поддержки Украины со стороны США обострилась.

Так, недавно в США проголосовали за двухпартийный законопроект, который стремится избежать приостановки работы правительства. Финансирование правительства США продлили на 45 дней. Впрочем, в нем нет помощи для Украины.

Сейчас у Пентагона есть возможность поставить Украине оружия из собственных складов еще на 5,4 млрд долларов.

Кроме того, ситуация усугубилась и нападением ХАМАС на Израиль. Белый дом и Конгресс США активно обсуждают, можно ли объединить помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

Как сообщается, законодатели обеих партий, поддерживающих предоставление Украине дополнительной помощи, предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киева, несмотря на сопротивление некоторых членов Республиканской партии в Палате представителей и Сенате.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Вашингтона достаточно ресурсов, чтобы одновременно помогать как Украине, так и Израилю.

Между тем, министр обороны США подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 200 млн долларов.

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