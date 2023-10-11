В Белом доме заверили, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль

У Соединенных Штатов Америки достаточно ресурсов, чтобы одновременно помогать как Украине, так и Израилю.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

"Мы решительно исключаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать", - сказал Салливан.

Он также подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшее время представить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине, а также пакет помощи Израилю. Однако советник не объяснил детали.

Салливан также в очередной раз отметил, что помощь Украине сейчас в интересах США и требует гораздо меньше ресурсов, чем могло бы быть, если бы Россия потенциально смогла победить в этой войне и распространить свою агрессию на другие страны в Европе.

Помощь Украине и Израилю от США

США активно помогают Украине с самого начала полномасштабного вторжения в РФ. Однако недавно Конгресс не внес вопрос финансирования помощи Украине во временный бюджет - этот вопрос будет рассматриваться отдельно.

Отметим, что в СМИ писали о намерениях администрации Байдена выделить Украине рекордный пакет в 100 млрд долларов. Об аналогичном пакете сообщили и в The Wall Street Journal - там привели слова сенаторов от обеих партий, которые заявляли, что поддержат такую помощь.

Относительно Израиля известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15.

Также США увеличат дополнительную военную помощь Израилю. Речь идет о боеприпасах и ракетах для систем ПВО.

Кроме того, сообщалось об обмене разведданными между странами.

Следует отметить, что Белый дом и Конгресс США активно обсуждают, можно ли объединить помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

Как сообщается, законодатели обеих партий, поддерживающих предоставление Украине дополнительной помощи, предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киева, несмотря на сопротивление некоторых членов Республиканской партии в Палате представителей и Сенате.