Глава Пентагона оправдался за скандал с Signal: военных планов там не было

Главред The Atlantic Джеффри Голдберг, вероятно, никогда не видел плана войны, а информация, опубликованная в The Atlantic, не содержит никакой секретной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Гегсета.
"Позвольте мне прояснить ситуацию. The Atlantic опубликовал так называемые "военные планы", и эти "планы" включают в себя: Никаких имен. Никаких целей. Никаких локаций. Ни подразделений. Ни маршрутов. Ни источников. Ни методов. И никакой секретной информации", - заметил Гегсет.
По словам главы Пентагона, это доказывает, что Голдберг никогда не видел ни плана войны, ни "плана нападения".
"Пока я пишу эти строки, мы с командой путешествуем по региону INDOPACOM, встречаемся с командирами (ребятами, которые составляют настоящие "военные планы") и разговариваем с солдатами. Мы будем продолжать делать свою работу, пока СМИ будут делать то, что умеют лучше всего: распространять мистификации", - сказал он.
Заметим, что вчера Гегсет отрицал обсуждение военных планов в чате Signal, к которому получил доступ главный редактор The Atlantic Джефри Голдберг.
Напомним, что 11 марта главный редактор The Atlantic случайно получил доступ к закрытому чату в Signal, в котором чиновники США обсуждали планы по ударам по хуситам в Йемене. Соответствующий инцидент вызвал серьезную реакцию у ряда политиков, а конгрессмены призвали к расследованию.
Между тем Politico пишет, что ситуация в конце концов может привести к отставке советника президента США по национальной безопасности Майкла Волца.
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