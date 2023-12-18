Глава Пентагона посетит Израиль: хочет получить четкую оценку операций в Секторе Газа

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Израиль в понедельник, 18 декабря, чтобы получить от израильских официальных лиц четкую оценку их военных операций в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отмечается, визит состоится на фоне усиления раскола между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с ростом жертв среди гражданского населения в Секторе Газа.

На Байдена оказывается все большее давление, как внутри страны, так и на международном уровне, с требованием заставить Нетаньяху прекратить массированные бомбардировки Сектора Газа.

Глава Пентагона заявил, что хочет услышать "очень четкую формулировку их самооценки" во время встречи в понедельник.

Остин должен получить обновленную информацию о том, как Армия обороны Израиля, Военный кабинет и министр обороны Йоав Галлант оценивают текущую фазу кампании в Газе, а также получить представление о том, какие показатели они используют для перехода к следующей фазе.

Война в Израиле

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

14 декабря в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа. Также Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала по требованию прекращения огня.

В то же время, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит войну против ХАМАСа.