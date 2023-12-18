Глава Пентагону відвідає Ізраїль: хоче отримати чітку оцінку операцій у Секторі Газа

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Ізраїль у понеділок, 18, грудня, щоб отримати від ізраїльських офіційних осіб чітку оцінку їхніх військових операцій у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як зазначається, візит відбудеться на тлі посилення розколу між президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у зв’язку зі зростанням жертв серед цивільного населення в Секторі Газа.

На Байдена чиниться все більший тиск, як всередині країни, так і на міжнародному рівні, з вимогою змусити Нетаньягу припинити масовані бомбардування Сектора Газа.

Глава Пентагону заявив, що хоче почути "дуже чітке формулювання їхньої самооцінки" під час зустрічі в понеділок.

Остін має отримати оновлену інформацію про те, як Армія оборони Ізраїлю, Військовий кабінет і міністр оборони Йоав Галлант оцінюють поточну фазу кампанії в Газі, а також отримати уявлення про те, які показники вони використовують для переходу до наступної фази.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа. Також Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала за вимогу припинення вогню.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.