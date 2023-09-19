Глава Пентагона уклонился от вопроса о дальнобойных ракетах для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин уклонился от ответа на вопрос о ситуации с передачей Украине дальнобойных ракет. Он сменил фокус на тему противовоздушной обороны нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина на брифинге после заседания "Рамштайна".

Остина попросили прокомментировать ситуацию с передачей Украине дальнобойных ракет.

"Я не буду давать конкретную оценку их запросу. Они просят о том, что считают необходимым. Но мы должны удовлетворить сейчас самые важные потребности Украины", - сказал он.

Остин отметил, что еще несколько месяцев назад Украина говорила о необходимости улучшения противовоздушной обороны. Он отметил, что союзники пытаются с этим помочь.

По его словам, Украина получила определенное количество ПВО, но еще многое предстоит сделать.

"На сегодняшней встрече я призвал союзников и партнеров "копнуть глубже" и передать все средства, которые они могут передать, на фоне наступления зимней кампании в войне в Украине", - добавил глава Пентагона.

Дальнобойные ракеты для Украины

Еще с прошлой осени Украина призывает США о передаче дальнобойных ракет ATACMS.

При этом в последнее время в медиа все чаще появляются сообщения о том, что вопрос предоставления Украине ATACMS якобы сошел с мертвой точки. В частности, 16 сентября сенаторы-республиканцы в письме президенту США Джо Байдену призвали его немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.

При этом в Белом доме осторожны с заявлениями. Там утверждают, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности. Так что пока решение еще не принято.

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