ua en ru
Вт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Остин планирует участвовать в "Рамштайне", несмотря на госпитализацию, - Пентагон

Вашингтон, Понедельник 12 февраля 2024 22:36
UA EN RU
Остин планирует участвовать в "Рамштайне", несмотря на госпитализацию, - Пентагон Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Пентагона Ллойд Остин хочет принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), несмотря на срочную госпитализацию. Встреча пройдет в онлайн-формате 14 февраля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

Райдер подтвердил слухи, которые ранее появились в СМИ, о том, что Остин отменил свою поездку в Брюссель на "Рамштайн" и встречу министров обороны стран НАТО.

По его словам, глава Пентагона "планирует принять участие в заседании" насчет помощи Украине в онлайн-формате. Но это зависит от состояния его здоровья во время встречи.

Райдер добавил, что в "Рамштайне" от американской стороны участвовать будут глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун и помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Уолландер.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 февраля, в СМИ появилась информация о том, что глава Пентагона Ллойд Остин отменил свой визит в Брюссель из-за срочной госпитализации.

В рамках своего визита он должен был лично возглавить заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

70-летний глава Пентагона был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Война России против Украины Встреча Рамштайн
NEWS
"Барс" сменил "Волонтера". Кто теперь руководит армией вместо "команды Залужного"
"Барс" сменил "Волонтера". Кто теперь руководит армией вместо "команды Залужного"
DAILY
Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи
Милан Лелич, Юрий Дощатов, Юлия Акимова Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи