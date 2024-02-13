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На "Рамштайне" будет доклад об истребителях F-16 для Украины, - посол при НАТО

Вторник 13 февраля 2024 21:55
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На "Рамштайне" будет доклад об истребителях F-16 для Украины, - посол при НАТО Фото: на "Рамштайне" будет доклад об истребителях F-16 для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ходе заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которое пройдет завтра, 14 февраля, будет доклад коалиции о передаче F-16 нашим военным.

Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

"Завтра пройдет встреча в формате "Рамштайн", и будет доклад коалиции F-16, как все это происходит. Поэтому я думаю, что после завтрашнего заседания, возможно, будет какая-то более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 - это реалистичные сроки, которые у нас назывались", - отметила Галибаренко.

Она напомнила, что подготовка к использованию F-16 происходит на нескольких уровнях. Пилотов обучают английскому языку, а также управлению самолетами. При этом ведется обучение персонала, который будет обслуживать самолеты.

Также идет подготовка инфраструктуры, поскольку не все взлетно-посадочные полосы в стране готовы к поставкам таких истребителей.

Передача F-16 Украине

Напомним, еще в августе прошлого года Дания и Нидерланды пообещали передать Украине 61 истребитель F-16.

Недавно Нидерланды анонсировали, что планируют передать на шесть самолетов больше, чем анонсировалось ранее.

При этом на F-16 уже начали наносить украинские опознавательные знаки. Издание "Голос Америки" показало фото такого истребителя.

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