Глава Пентагона объяснил свои резкие заявления об Украине и завершении войны

"Моя задача сегодня и в Брюсселе заключалась в том, чтобы внести реализм в разговор", - заявил глава Пентагона во время пресс-конференции с польским министром обороны Владиславом Косиняком-Камышом.

Хегсет повторил, что, по его мнению, возвращение Украины к границам 2014-го года в рамках урегулирования войны "маловероятно". Также "маловероятна" отправка американских войск в Украину и членство Украины в НАТО по итогам мирных переговора.

"Я здесь не для того, чтобы ограничивать эти дискуссии слева и справа. Мы были здесь просто для того, чтобы внести реализм в ожидание наших союзников по НАТО, чтобы стимулировать возможность таких переговоров", - уточнил министр обороны США.

Он также добавил, что окончательне решение вопроса границ Украины должно быть решено в ходе переговоров между Украиной и Россией, в которых будут принимать участие США и Европа.