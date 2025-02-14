Глава Пентагону пояснив свої різкі заяви про Україну та завершення війни

"Моє завдання сьогодні і в Брюсселі полягало в тому, щоб внести реалізм у розмову", - заявив глава Пентагону під час пресконференції з польським міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем.

Гегсет повторив, що, на його думку, повернення України до кордонів 2014-го року в рамках врегулювання війни "малоймовірне". Також "малоймовірна" відправка американських військ в Україну і членство України в НАТО за підсумками мирних переговорів.

"Я тут не для того, щоб обмежувати ці дискусії зліва і справа. Ми були тут просто для того, щоб внести реалізм в очікування наших союзників по НАТО, щоб стимулювати можливість таких переговорів", - уточнив міністр оборони США.

Він також додав, що остаточне розв'язання питання кордонів України має бути вирішене під час переговорів між Україною і Росією, в яких братимуть участь США і Європа.