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Умеров ответил Хегсету: мы хотим и будем страной НАТО

Европа, Среда 12 февраля 2025 21:23
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Умеров ответил Хегсету: мы хотим и будем страной НАТО Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Позиция Украины по вступлению в НАТО остается неизменной. Украина хочет и будет страной Альянса.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров после заседания "Рамштайн" по помощи Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Наша позиция всегда неизменна: мы хотим быть страной НАТО, мы будем страной НАТО, мы будем страной Европейского союза. Мы держим свою обороноспособность и мы способны это делать. Поэтому у нас свои приоритеты. Поэтому любые выводы делаем вместе с нашим народом", - сказал он, комментируя заявление главы Пентагона Пита Гегсета.

Министр добавил, что "Рамштайн" сфокусирован на безопасности и обороне помощь, поэтому в этом плане все политические вещи будут говориться не министрами обороны.

"Вы слышали эти заявления последние 33 года, поэтому надо привыкать к любым заявлениям", - констатировал Умеров.

Вступление Украины в НАТО

Во время выступления на сегодняшнем заседании "Рамштайн" новый глава Пентагона Пит Хегсет выразил мнение, что членство Украины в НАТО "не является реалистичным вариантом" как гарантия безопасности для завершения войны.

При этом, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, если Украина не будет в НАТО, тогда Альянс должен быть на украинской территории. По его словам, альтернативой вступления Украины в НАТО является расположение войск Альянса на украинской территории. При этом в стране должна находиться армия, которая по размерам будет аналогична российской.

Кроме того, по его мнению, Украине потребуется значительно усилить армию в случае, если ее не примут в НАТО. В частности, речь опять же об удвоении численности военнослужащих.

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