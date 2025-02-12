Умеров ответил Хегсету: мы хотим и будем страной НАТО

Позиция Украины по вступлению в НАТО остается неизменной. Украина хочет и будет страной Альянса.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров после заседания "Рамштайн" по помощи Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Наша позиция всегда неизменна: мы хотим быть страной НАТО, мы будем страной НАТО, мы будем страной Европейского союза. Мы держим свою обороноспособность и мы способны это делать. Поэтому у нас свои приоритеты. Поэтому любые выводы делаем вместе с нашим народом", - сказал он, комментируя заявление главы Пентагона Пита Гегсета.

Министр добавил, что "Рамштайн" сфокусирован на безопасности и обороне помощь, поэтому в этом плане все политические вещи будут говориться не министрами обороны.

"Вы слышали эти заявления последние 33 года, поэтому надо привыкать к любым заявлениям", - констатировал Умеров.