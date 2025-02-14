Глава Пентагона объяснил свои резкие заявления об Украине и завершении войны
Министр обороны США Пит Хегсет своими резкими заявлениями об Украине и ее перспективах в вопросе завершения войны хотел "внести реализм в разговор".
Как передает РБК-Украина, заявление Хегсета приводит "Голос Америки".
"Моя задача сегодня и в Брюсселе заключалась в том, чтобы внести реализм в разговор", - заявил глава Пентагона во время пресс-конференции с польским министром обороны Владиславом Косиняком-Камышом.
Хегсет повторил, что, по его мнению, возвращение Украины к границам 2014-го года в рамках урегулирования войны "маловероятно". Также "маловероятна" отправка американских войск в Украину и членство Украины в НАТО по итогам мирных переговора.
"Я здесь не для того, чтобы ограничивать эти дискуссии слева и справа. Мы были здесь просто для того, чтобы внести реализм в ожидание наших союзников по НАТО, чтобы стимулировать возможность таких переговоров", - уточнил министр обороны США.
Он также добавил, что окончательне решение вопроса границ Украины должно быть решено в ходе переговоров между Украиной и Россией, в которых будут принимать участие США и Европа.
Резкие заявление Хегсета
Напомним, ранее глава Пентагона Пит Хегсет называл нереалистичным полное восстановление территориальной целостности Украины и членство Украины в НАТО по итогам мирных переговоров.
Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что такие заявления американского коллеги являются "уступками России еще до начала переговоров".
При этом министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что Украина "хочет и будет" членом НАТО.
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