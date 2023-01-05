Глава Пентагона обсудил удары РФ по Украине с министром обороны Израиля

Глава Пентагона США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Одной из тем обсуждений была война России против Украины.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.
"Министр обороны Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант также обсудили неспровоцированную войну России в Украине, включая жестокие ракетные удары и атаки дронами на энергетическую инфраструктуру Украины и гражданские объекты", - рассказал Райдер.
По его словам, в ходе переговоров министры подняли вопрос дестабилизирующих действий Ирана в регионе. Остин также пригласил израильского министра посетить Соединенные Штаты Америки.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал подумать, где он может помочь в вопросе поставок ПВО в нашу страну.
Также мы писали, что, по словам представителя Госдепа, США совместно с Израилем ищут способы помешать Ирану передавать дроны России.
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