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Глава Пентагона обсудил удары РФ по Украине с министром обороны Израиля

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Пентагона США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Одной из тем обсуждений была война России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

"Министр обороны Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант также обсудили неспровоцированную войну России в Украине, включая жестокие ракетные удары и атаки дронами на энергетическую инфраструктуру Украины и гражданские объекты", - рассказал Райдер.

По его словам, в ходе переговоров министры подняли вопрос дестабилизирующих действий Ирана в регионе. Остин также пригласил израильского министра посетить Соединенные Штаты Америки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал подумать, где он может помочь в вопросе поставок ПВО в нашу страну.

Также мы писали, что, по словам представителя Госдепа, США совместно с Израилем ищут способы помешать Ирану передавать дроны России.

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