Голова Пентагону обговорив удари РФ по Україні з міністром оборони Ізраїлю

Глава Пентагону США Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом. Однією з тем обговорень була війна Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC, про це заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

"Міністр оборони Остін та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант також обговорили неспровоковану війну Росії в Україні, включаючи жорстокі ракетні удари та атаки дронами на енергетичну інфраструктуру України та цивільні об'єкти", - розповів Райдер. За його словами, під час переговорів міністри порушили питання дестабілізуючих дій Ірану в регіоні. Остін також запросив ізраїльського міністра відвідати Сполучені Штати Америки.