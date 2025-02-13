Глава Пентагона "не заметил" агрессии РФ против Украины с 2016 по 2020 год

Министр обороны США обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин "реагирует на силу". В 2014 году он вторгся в Крым и это произошло "не при президентстве Дональда Трампа".



"За четыре года не было российской агрессии с 2016 по 2020 год. В 2022 году Владимир Путин совершил агрессию против Украины. Опять же, не тогда, когда президент Трамп был президентом Соединенных Штатов", - добавил Хегсет.

Поэтому, как отметил глава Пентагона, любые предположения, что Трамп занимается чем-то другим, кроме переговоров с позиции силы, - ложные.

"У нас есть идеальный участник соглашений за столом с позиции силы, чтобы иметь дело как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.). Никто не получит все, что хочет", - считает Хегсет.

Он выразил надежду, что крепкий мир между Украиной и Россией удастся достичь при помощи силы европейцев.