Глава Пентагона "не заметил" агрессии РФ против Украины с 2016 по 2020 год

Министр обороны США Пит Хегсет считает, что Россия не вела боевые действия против Украины в период с 2016 по 2020 год. Российской агрессии тогда якобы не было.
Как передает РБК-Украина, об этом глава Пентагона заявил на пресс-конференции.
Министр обороны США обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин "реагирует на силу". В 2014 году он вторгся в Крым и это произошло "не при президентстве Дональда Трампа".
"За четыре года не было российской агрессии с 2016 по 2020 год. В 2022 году Владимир Путин совершил агрессию против Украины. Опять же, не тогда, когда президент Трамп был президентом Соединенных Штатов", - добавил Хегсет.
Поэтому, как отметил глава Пентагона, любые предположения, что Трамп занимается чем-то другим, кроме переговоров с позиции силы, - ложные.
"У нас есть идеальный участник соглашений за столом с позиции силы, чтобы иметь дело как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.). Никто не получит все, что хочет", - считает Хегсет.
Он выразил надежду, что крепкий мир между Украиной и Россией удастся достичь при помощи силы европейцев.
К слову, более детально с заявлениями Пита Хегсета об Украине можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
Напомним, в 2015 году лидеры Германии, Франции, Украины и России заключили "вторые Минские соглашения", которые предусматривали прекращение огня.
Но, несмотря на это, в период с 2016 по 2020 год продолжались локальные бои.
Также в период с 2016 по 2020 год россияне совершали несколько провокаций - их боевая авиация приближалась к границам Украины, а также совершала полеты над временно оккупированным Крымом.
В 2018 году катеры Пограничной службы ФСБ РФ атаковали в Керченском проливе украинские корабли.
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