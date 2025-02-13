Глава Пентагону "не помітив" агресії РФ проти України з 2016 по 2020 рік

Міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що Росія не вела бойові дії проти України в період з 2016 по 2020 рік. Російської агресії тоді нібито не було.
Як передає РБК-Україна, про це глава Пентагону заявив на пресконференції.
Міністр оборони США звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін "реагує на силу". У 2014 році він вторгся до Криму і це сталося "не за президентства Дональда Трампа".
"За чотири роки не було російської агресії з 2016 по 2020 рік. У 2022 році Володимир Путін здійснив агресію проти України. Знову ж таки, не тоді, коли президент Трамп був президентом Сполучених Штатів", - додав Гегсет.
Тому, як зазначив глава Пентагону, будь-які припущення, що Трамп займається чимось іншим, окрім переговорів з позиції сили, - хибні.
"У нас є ідеальний учасник угод за столом з позиції сили, щоб мати справу як з Володимиром Путіним, так і з Зеленським (президентом України Володимиром Зеленським - ред.). Ніхто не отримає все, що хоче", - вважає Хегсет.
Він висловив сподівання, що міцний мир між Україною та Росією вдасться досягти за допомогою сили європейців.
До речі, більш детально із заявами Піта Хегсета про Україну можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, у 2015 році лідери Німеччини, Франції, України та Росії уклали "другі Мінські угоди", які передбачали припинення вогню.
Але, незважаючи на це, у період з 2016 по 2020 рік тривали локальні бої.
Також у період з 2016 по 2020 рік росіяни здійснювали кілька провокацій - їхня бойова авіація наближалася до кордонів України, а також здійснювала польоти над тимчасово окупованим Кримом.
У 2018 році катери Прикордонної служби ФСБ РФ атакували в Керченській протоці українські кораблі.
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