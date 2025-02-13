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Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Глава Пентагона назвал "единственного человека", способного посадить Украину и РФ за стол переговоров

Фото: Пит Гегсет, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент США Дональд Трамп якобы является единственным человеком в мире, который способен посадить Украину и Российскую Федерацию (РФ) за стол переговоров.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет перед заседанием министров обороны стран НАТО, передает корреспондент РБК-Украина.

"Как вчера вы видели, только один человек в мире может посадить стороны за стол переговоров. Это, конечно, президент Дональд Трамп. Он вчера говорил с Путиным (Владимир Путин, диктатор России, - ред.), с Зеленским (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.). И мы уверены, что его цель остановить убийства и сделать устойчивый мир на континенте", - заявил Хэгсет.

По словам главы Пентагона, сегодня, во время заседания министров обороны стран НАТО, состоятся "реалистичные и честные обсуждения".

В частности добавил, что крепкий Альянс будет защищать свободный мир и демокритический мир, а Штаты будут сохранять за собой лидерство.

 

Звонки Трампа Путину и Зеленскому

12 декабря состоялись переговоры между Трампом и Путиным. После этого президент США провел телефонный разговор с Зеленским.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года якобы выглядит маловероятным.

Министр финансов США Скотт Бессент, во время визита в Украину, отметил, что Трамп стремится к скорейшему завершению военного конфликта. Кроме того, было объявлено о запланированном соглашении о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами.

Комментируя вчерашний звонок Трампа Путину, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о "впечатлении" начала переговоров по Украине.

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