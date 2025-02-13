Глава Пентагона назвал "единственного человека", способного посадить Украину и РФ за стол переговоров

"Как вчера вы видели, только один человек в мире может посадить стороны за стол переговоров. Это, конечно, президент Дональд Трамп. Он вчера говорил с Путиным (Владимир Путин, диктатор России, - ред.), с Зеленским (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.). И мы уверены, что его цель остановить убийства и сделать устойчивый мир на континенте", - заявил Хэгсет.

По словам главы Пентагона, сегодня, во время заседания министров обороны стран НАТО, состоятся "реалистичные и честные обсуждения".

В частности добавил, что крепкий Альянс будет защищать свободный мир и демокритический мир, а Штаты будут сохранять за собой лидерство.