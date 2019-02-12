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Глава Пентагону прибув з неоголошеним візитом до Іраку

Новини » Політика    12.02.2019 - 10:15
Глава Пентагону прибув з неоголошеним візитом до Іраку
Фото: Патрік Shanahan (з відкритих джерел)

Шанахан зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку Аділя Абдула-Махді

Виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Шанахан сьогодні прибув до Багдада з неоголошеним візитом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

Шанахан зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку Аділя Абдула-Махді. Сторони обговорять майбутнє американської військової присутності в Іраку. Також очікується, що Шанахан зустрінеться з американськими командирами в Іраку для обговорення виведення американського контингенту з Сирії.

Видання пише, що це перший візит в. о. глави Пентагону в Ірак.

Нагадаємо, вчора, 12 лютого, Шанахан прибув Афганістан з неоголошеним візитом для зустрічей з високопоставленими військовими і афганськими чиновниками.

РБК-Україна писало, 11 лютого глава Центрального командування США генерал Джозеф Вотел повідомляв, що виведення наземних військ армії Сполучених Штатів Америки з Сирії за наказом президента Дональда Трампа може початися через кілька тижнів. Вотел також висловився за кількості військ в Іраку, заявивши, що воно навряд чи збільшиться найближчим часом.

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