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Виведення наземних військ США з Сирії може початися через кілька тижнів

Новини » Надзвичайні події    11.02.2019 - 02:34
Виведення наземних військ США з Сирії може початися через кілька тижнів
Ілюстративне фото (proxy.duckduckgo.com)

Кількість військ США в Іраку найближчим часом не планують збільшувати

Виведення наземних військ армії Сполучених Штатів Америки з Сирії за наказом президента Дональда Трампа може розпочатися через кілька тижнів. Про це повідомив глава Центрального командування США генерал Джозеф Вотел, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вотел уточнив, що терміни виведення військ залежать від ситуації на місцях.

"Швидше за все, через кілька тижнів. Але знову ж таки, все залежатиме від ситуації на місцях", - відповів генерал на запитання журналіста.

Вотел також висловився щодо кількості військ в Іраку, заявивши, що вона навряд чи збільшиться найближчим часом.

"Я думаю, що вона залишиться більш-менш стабільною. Ми не хочемо тримати людей на місцях, які не мають чинної місії", - сказав генерал.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що війська Сполучених Штатів повинні повністю покинути Сирію за три місяці, до кінця квітня. За даними джерел, Пентагон розраховує, що за цей час у Вашингтоні остаточно вирішfnm питання захисту курдів від можливої атаки з боку Туреччини.

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