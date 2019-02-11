Глава Пентагону прибув до Афганістану з неоголошеним візитом

Фото: Патрік Шанахан (з відкритих джерел)

Чисельність американських військ у Афганістані поки що не знизиться

Виконувач обов’язків міністра оборони Сполучених Штатів Америки Патрік Шанахан у понеділок, 11 лютого, прибув до Афганістану з неоголошеним візитом для зустрічей з військовими високопосадовцями та афганськими чиновниками. Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на "Радіо Свобода".

Глава Пентагону повідомив журналістам, що під час переговорів з афганськими лідерами має намір наголосити про необхідність досягнення миру з талібами.

Крім того, Шанахан зазначив, що не отримував від Білого дому вказівок щодо зниження чисельності американських військ у Афганістані з нинішніх 14 тисяч.

Зазначимо, частина лідерів Афганістану виступає проти мирної угоди з талібами, тоді як таліби поки відмовляються вести переговори з урядом у Кабулі, називаючи їх маріонетками Заходу.

Нагадаємо, на початку лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США щорічно витрачали на війну в Афганістані 50 мільярдів доларів, додавши, що країні необхідно "розумно витрачати гроші".