Глава Пентагона напомнил России о пятой статье НАТО, но заверил, что не желает войны
Североатлантический альянс не стремится к войне против России, но будет продолжать придерживаться принципа коллективной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе брифинга.
"Давайте начистоту. Мы не стремимся к конфронтации и не представляем угрозы для России. Наша обновленная позиция просто отражает нашу неизменную и торжественную приверженность пятой статье. Нападение на одного союзника НАТО - это нападение на всех союзников НАТО", - заявил глава Пентагона.
Он также добавил, что сложившаяся ситуация в мировой политике требует от Альянса более быстрого и надежного реагирования на вызовы.
Напомним, вчера, 8 августа, Остин прибыл в Латвию для того, чтобы обсудить с местными чиновниками вопросы безопасности в регионе и военную поддержку Украины.
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