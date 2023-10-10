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Глава ОВА опроверг российские фейки о "наступлении на Херсон"

Херсон, Вторник 10 октября 2023 18:51
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Глава ОВА опроверг российские фейки о "наступлении на Херсон" Иллюстративное фото: в ОВА опроверги российские фантазии о "наступлении" на Херсон (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики продолжают бредить о "наступлении" на Херсон, и пропагандисты распространяют сообщения о якобы подготовке к такой атаке. Однако подобные фантазии оккупантов не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

Чиновник опроверг фейки противника, и поставил точку в вопросе возможностей войск РФ снова попытаться оккупировать город.

"Насколько помню, такие фантазии распространяются еще с ноября прошлого года, когда был освобожден Херсон", - отметил глава ОВА.

Отвечая на вопрос ведущего о готовности города к обороне в контексте подобных "страшилок" Прокудин обратил внимание, что российская сторона на своих пропагандистских каналах "чуть ли не каждый день "наступает на Херсон".

"Но ведь реальность совсем другая. И в реальности наступает украинская армия, постепенно освобождая наши земли, уничтожая врага", - подчеркнул он.

Высказываясь о настроениях жителей города и Херсонской области руководитель ОВА признался, что никто уже не реагирует на эти заявления россиян.

"И херсонцы знают, что они находятся под надежной защитой нашего отважного войска", - отметил он.

Освобождение Херсона от российской оккупации

Напомним, Херсон был захвачен российскими оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения врага в конце февраля 2022 года.

В ноябре в ходе контрнаступательной кампании Силы обороны Украины освободили город. 11 ноября украинская армия зашла в Херсон после того, как Россия заявила, что все ее военные покинули областной центр и переправились на левый берег Днепра.

Отметим, как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, операция по освобождению Херсона продолжалась с сентября.

Напомним, ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что российские диверсионные группы пытаются маневрировать на временно оккупированной части Херсонской области, при этом бойцы ВСУ успешно уничтожают вражеские ДРГ и надежно держат оборону в районе реки Днепр.

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