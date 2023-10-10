Глава ОВА опроверг российские фейки о "наступлении на Херсон"
Российские захватчики продолжают бредить о "наступлении" на Херсон, и пропагандисты распространяют сообщения о якобы подготовке к такой атаке. Однако подобные фантазии оккупантов не имеют ничего общего с реальностью.
Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".
Чиновник опроверг фейки противника, и поставил точку в вопросе возможностей войск РФ снова попытаться оккупировать город.
"Насколько помню, такие фантазии распространяются еще с ноября прошлого года, когда был освобожден Херсон", - отметил глава ОВА.
Отвечая на вопрос ведущего о готовности города к обороне в контексте подобных "страшилок" Прокудин обратил внимание, что российская сторона на своих пропагандистских каналах "чуть ли не каждый день "наступает на Херсон".
"Но ведь реальность совсем другая. И в реальности наступает украинская армия, постепенно освобождая наши земли, уничтожая врага", - подчеркнул он.
Высказываясь о настроениях жителей города и Херсонской области руководитель ОВА признался, что никто уже не реагирует на эти заявления россиян.
"И херсонцы знают, что они находятся под надежной защитой нашего отважного войска", - отметил он.
Освобождение Херсона от российской оккупации
Напомним, Херсон был захвачен российскими оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения врага в конце февраля 2022 года.
В ноябре в ходе контрнаступательной кампании Силы обороны Украины освободили город. 11 ноября украинская армия зашла в Херсон после того, как Россия заявила, что все ее военные покинули областной центр и переправились на левый берег Днепра.
Отметим, как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, операция по освобождению Херсона продолжалась с сентября.
Напомним, ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что российские диверсионные группы пытаются маневрировать на временно оккупированной части Херсонской области, при этом бойцы ВСУ успешно уничтожают вражеские ДРГ и надежно держат оборону в районе реки Днепр.
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