Глава ОВА спростував російські фейки про "наступ на Херсон"

Російські загарбники продовжують марити про "наступ" на Херсон, і пропагандисти поширюють повідомлення про нібито підготовку до такої атаки. Однак подібні фантазії окупантів не мають нічого спільного з реальністю.

Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

Чиновник спростував фейки противника та поставив крапку в питанні можливостей військ РФ знову спробувати окупувати місто.

"Наскільки пам'ятаю, такі фантазії поширюються ще з листопада минулого року, коли був звільнений Херсон", - зазначив голова ОВА.

Відповідаючи на запитання ведучого про готовність міста до оборони в контексті подібних "жахачок", Прокудін звернув увагу, що російська сторона на своїх пропагандистських каналах "мало не щодня "наступає на Херсон".

"Але ж реальність зовсім інша. І в реальності наступає українська армія, поступово звільняючи наші землі, знищуючі ворога", - наголосив він.

Висловлюючись про настрої жителів міста та Херсонської області, керівник ОВА зізнався, що ніхто вже не реагує на ці заяви росіян.

"І херсонці знають, що вони під надійним захистом нашого відважного війська", - наголосив він.

Звільнення Херсона від російської окупації

Нагадаємо, Херсон був захоплений російськими окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення ворога наприкінці лютого 2022 року.

У листопаді в ході контрнаступальної кампанії Сили оборони України звільнили місто. 11 листопада українська армія зайшла у Херсон після того, як Росія заявила, що усі її військові залишили обласний центр і переправились на лівий берег Дніпра.

Зазначимо, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, операція зі звільнення Херсона тривала з вересня.