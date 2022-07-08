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Мешканцям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей радять евакуюватися

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 22:07
Мешканцям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей радять евакуюватися Фото: Ірина Верещук, віце-прем’єр-міністр України (facebbok.com/vereschuk.ukraine)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватись, аби Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає РБК-Україна.

"Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхали, мають і знають шляхи, волонтери, ми долучаємось. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей", - зазначила Верещук.

За її словами, росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях, та робить все, аби закрити можливість для людей офіційно евакуюватись.

Водночас люди, особливо жінки, у яких є діти, повинні мати життєву мудрість і розуміти: перебування на території Херсонської і Запорізької області в рази гірше і небезпечніше, ніж перебування на підконтрольній Україні території.

Верещук також зазначила, що російські загарбники використовують цивільне населення, як живий щит, тому громадяни повинні виїхати, аби дати можливість ЗСУ звільнити землю від ворога.

"Наша артилерія мусить працювати, бо деокупація включає в себе збройне застосування сили, ми ж розуміємо це. Тому виїжджати і вивозити своїх рідних треба всіма доступними способами", - пояснила Верещук.

Нагадаємо, мешканців Херсонської області закликали не перебувати поруч з об'єктами армії РФ.

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