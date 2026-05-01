Глава организации по запрещению ядерных испытаний предостерег США и Россию

Мир может столкнуться с новой волной ядерных испытаний, если США или Россия решат их возобновить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как заявил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд, сообщает Associated Press.

По его словам, проведение даже одного такого теста может спровоцировать другие страны действовать аналогично, что запустит опасную реакцию. Он подчеркнул, что подобный сценарий может выйти из-под контроля.

Флойд напомнил, что до открытия договора для подписания в 1996 году в мире было проведено более 2000 ядерных испытаний. В то же время после этого их количество резко сократилось - до менее чем десятка случаев, включая тесты КНДР.

Несмотря на это, договор до сих пор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали ряд ключевых стран, среди которых США, Китай и Иран. Россия ранее ратифицировала соглашение, но отозвала это решение в 2023 году.

На этом фоне напряженность растет: в конце 2025 года как США, так и Россия допускали возможность возобновления ядерных испытаний, что вызвало беспокойство международного сообщества.

В то же время Флойд призвал ведущие государства, в частности США, Россию и Китай, ратифицировать договор и придерживаться глобального моратория, подчеркнув, что международная система мониторинга способна фиксировать даже маломощные ядерные взрывы.