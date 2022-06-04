"Голова" окупованої Чернобаївської громади отримав підозру

"Гауляйтер" Чорнобаївської ОТГ Юрій Турульов отримав підозру. Він є колишнім керівником місцевої автостанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ .

Чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади та обійняв посаду т.зв. "голови" адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області.

"Гауляйтер" не просто є прихильником "русского мира", але й займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих мешканців і незаконно розпоряджається комунальним майном", - розповіли в СБУ.

Наразі йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.