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Агресія Росії проти України залишається пріоритетом для ОБСЄ, - Кулеба

Київ, Вівторок 19 січня 2021 12:41
Агресія Росії проти України залишається пріоритетом для ОБСЄ, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з новим головою ОБСЄ і главою МЗС Швеції Анн Лінде у Києві. Він вважає, що російська агресія проти України залишається серед пріоритетних питань для ОБСЄ.

Про це Кулеба написав у Twitter.

Анн Лінде проведе в Україні два дні. Це її перший закордонний візит в якості глави ОБСЄ.

"Чіткий сигнал, що основна загроза європейської безпеки, викликана агресією РФ проти України, залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ в 2021", - написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні Анн Лінде прибула в Київ. Вона планує провести зустріч з Дмитром Кулебою. Разом вони відвідають зону операції Об'єднаних сил, а також обговорять ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Раніше Кулеба повідомляв, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) по справі України проти Росії з-за анексії Криму підвищує ціну відповідальності для Російської Федерації.

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