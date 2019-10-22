НБУ цього тижня випустить банкноту в тисячу гривень

Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Центробанк надрукує 5 млн штук нових банкнот

Національний банк України 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За дизайном ця банкнота успадковує банкноті нового модернізованого покоління гривні - оновлених 20, 100 та 500 гривень.

За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір - блакитний.

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, який обраний за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. На зворотному боці надруковано зображення будинку президії Національної академії наук України.

Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Нагадаємо, НБУ презентував банкноти номіналом 1 тис. грн в липні 2019 року. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

У вересні директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко повідомив, що Національний банк України (НБУ) планує надрукувати 5 млн штук банкнот найвищого номіналу 1000 грн. У той же час нові банкноти будуть замінювати старі банкноти інших номіналів і не вплинуть на інфляцію.