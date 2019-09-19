ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ назвав обсяг першого випуску банкноти номіналом 1000 гривень

Новини » Економіка    19.09.2019 - 13:06
НБУ назвав обсяг першого випуску банкноти номіналом 1000 гривень
Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

В обіг будуть випущені банкноти на 5 млрд грн

Національний банк України (НБУ) планує надрукувати 5 млн штук банкнот найвищого номіналу 1000 грн. Про це на брифінгу сказав директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зайвенко зазначив, що подальші випуски будуть здійснюватися по мірі замовлення від комерційних банків.

"Ми плануємо перший випуск 5 млн штук банкнот перший випуск", - сказав.

Прес-брифінг щодо вилучення з обігу монет номіналом 1,2 та 5 копійок

Опубліковано Національний банк України Четвер, 19 вересня 2019 р.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір - блакитний.

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, якого обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. На зворотному боці надруковано зображення будинок президії Національної академії наук України.

За даними НБУ, у готівковому обігу в Україні на 1 липня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, в тому числі банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) і монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

НБУ назвав мету вилучення з обігу дрібних монет НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети
Новини України Національний банк Українибанкнота
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся