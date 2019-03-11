Fitch спрогнозувало відносини України з МВФ після президентських виборів

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Простір для маневру у нового президента буде обмежений

У президента України, якого буде обрано на виборах 2019, будуть обмежені можливості в найближчому майбутньому істотно змінити напрям економічної політики або відмовитися від зобов'язань за програмою співпраці з МВФ. Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

У той же час, в агентстві зазначають, що ризики пов'язані з реалізацією програми SBA (stand-by arrangement), значні, оскільки в Україні традиційно слабкі показники своєчасного прогресу і завершення попередніх програм з МВФ.

Fitch очікує, що влада в цілому буде дотримуватися кількісних контрольних показників грошово-кредитного, податкового та банківського секторів за програмою. Однак, вважають в агентстві, відстрочка структурних реформ, таких, як боротьба з корупцією, можуть призвести до затримок по програмі.

Експерти агентства також відзначають непередбачуваність результатів виборів. "Велика частка виборців, активізація кампанії протягом останнього місяця і наслідки недавніх звинувачень у корупції зберігають високу ступінь невизначеності щодо результатів першого туру, а також ймовірного повторного голосування 21 квітня", - йдеться в огляді агентства.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що метою програм міжнародного співробітництва фонду з Україною є досягнення сталого економічного зростання в країні та підвищення рівня життя людей. Відповідаючи на питання про те, що деякі кандидати в президенти в Україні вимагають припинити співпрацю з МВФ, Райс заявив, що фонд не займаємося політикою, а займаємось економікою.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 МВФ схвалив нову програму stand-by на суму 3,9 млрд доларів для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 році в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.