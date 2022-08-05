Мінфін назвав розмір міжнародної допомоги Україні з початку війни

Фото: Допомога Україні з початку війни склала 14 млрд доларів (bank.gov.ua)

Фінансування держбюджету України з початку війни склало 805,3 млрд гривень або 26,95 млрд доларів. Зовнішні надходження (13,87 млрд доларів) склали трохи більше половини (51%) від загального фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними відомства, найбільше для фінансування бюджету "надрукував" НБУ - 255 млрд гривень (8,51 млрд доларів). Мінфін продав держоблігацій на 136,6 млрд гривень (4,57 млрд доларів). Сполучені штати надали Україні 3,99 млрд доларів, ЄС - 2,43 млрд доларів. Таким чином, зовнішня допомога у вигляді грантів та кредитів становить 2,8 млрд доларів на місяць.