Майже 30 постачальників знизили ціну газу для населення за січень заднім числом

Майже 30 газопостачальних компаній знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом. Компанії встановили її на рівні граничної - 6,99 грн за кубометр.

Раніше ці компанії встановили таку ціну лише на лютий, з якого починає діяти постанова Кабінету міністрів про обмеження тарифу. У зв’язку з цим в особистих кабінетах споживачів могли з’явитися переплата за січень.

Зокрема "Нафтогаз" знизив ціну на січень з 7,22 гривень до 6,86 гривень за кубометр. Така ж ціна встановлена і на лютий.

Станом на 9 лютого ще п’ять компаній 9 лютого встановили на січень ціну, нижчу від граничної - від 6,79 до 6,97 грн за кубометр.