Глава "Нафтогазу" назвав умови для встановлення безкоштовних лічильників газу

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Побутові споживачі газу повинні стати прямими клієнтами "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" згоден встановити безкоштовні лічильники газу в межах капітальних вкладень тільки своїм прямим клієнтам. Про це заявив голова правління НАК Андрій Коболєв на селекторній нараді в уряді, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Коболєв нагадав, що облгази мають в своїх програмах кошти на лічильники, але не бажають їх встановлювати.

"Ми, як "Нафтогаз", бачимо можливість ставити лічильник у випадку, якщо такий лічильник захоче сам споживач. Тобто фактично облгаз підводить трубу до споживача. Ми можемо під'єднатися або з боку облгазу, який зазвичай проти, або з боку споживача", - сказав голова НАК.

Коболєв нагадав, що "Нафтогаз" направив в уряд фінансовий план компанії, до якого включені суми на придбання лічильників. "Це гроші, які нам необхідно показувати у бухгалтерському звіту як капітальні вкладення. Без фінансового плану, згідно вашого рішення (уряду - ред.), ми оплачувати такі речі не маємо права", - додав він.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив "Нафтогаз" провести інформування громадян про механізм встановлення лічильників "і вже перейти до того, щоб почати встановлення і переходити на прямі постачання".

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 30 січня заявив, що "Нафтогаз" забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу. Він підкреслив, що витрати на лічильники будуть вказані у фінансовому плані НАК.

Коментуючи рішення уряду у той же день голова правління НАК Андрій Коболєв, зокрема, зазначив, що зараз лічильників потребують 3 млн господарств. Він не назвав точну суму, яка потрібна компанії для їх встановлення, але навів приклад не дуже дорогих пристроїв ціною близько 1 тис. грн.