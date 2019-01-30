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"Нафтогаз" просить у уряду гроші на безкоштовні лічильники газу для населення

Новини » Енергетика    30.01.2019 - 17:38
"Нафтогаз" просить у уряду гроші на безкоштовні лічильники газу для населення
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія потребує близько 3 млрд гривень

НАК "Нафтогаз Україна" готовий встановити безкоштовні лічильники для громадян, але відповідна сума повинна бути закладена у фінансовому плані компанії. Про це на брифінгу сказав голова правління НАК Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми, як "Нафтогаз" готові в цій ситуації встати на бік споживачів і допомогти їм отримати лічильники", - сказав він.

Коболєв, зокрема, зазначив, що зараз лічильників потребують 3 млн господарств. Він не назвав точну суму, яка потрібна компанії для їх встановлення, але навів приклад не дуже дорогих пристроїв ціною близько 1 тис. грн.

Голова "Нафтогазу" наголосив, що одним з варіантів фінансування програми могло б відповідне зниження відсотка дивідендів, які НАК сплачує до держбюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, на прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 30 січня заявив, що "Нафтогаз" забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу. Він підкреслив, що витрати на лічильники будуть вказані у фінансовому плані НАК.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що "Нафтогаз України" може витратити близько 2,5 млрд гривень на установку лічильників газу.

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Новини України Нафтогаз УкраїниАндрей Коболевсчетчик
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