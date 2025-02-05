Глава МИД отреагировал на заявление Трампа об украинских редкоземельных металлах

Заинтересованность США в украинских редкоземельных металлах и других природных ресурсах представляет общий стратегический интерес для обеих стран. Это также один из пунктов плана победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа об украинских металлах, Сибига напомнил о реализации концепта "мир благодаря силе". По его словам, концепт "наполняется конкретными действиями, проектами и решениями". "Через конкретные шаги уже сейчас в усилении нашей обороноспособности. Через конкретные решения по ускорению поставок соответствующего оборонного оборудования для Украины. Без замедлений. Именно сейчас. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте", - сказал он.



Глава МИД напомнил, что в плане победы Украины также был пункт о природных ресурсах, которыми богата Украина. А именно - о возможностях для партнеров инвестировать и совместно их разрабатывать. Сибига подчеркнул, что в этом есть общий стратегический интерес. "И это тоже одно из таких конкретных воплощений реализации концепта "мир благодаря силе". Это также является элементом гарантий присутствия в Украине крупного бизнеса, больших интересов, заинтересованности наших ближайших союзников - Соединенных Штатов Америки - в разработке таких месторождений и их защите", - заявил Сибига.