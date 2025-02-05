Глава МИД отреагировал на заявление Трампа об украинских редкоземельных металлах
Заинтересованность США в украинских редкоземельных металлах и других природных ресурсах представляет общий стратегический интерес для обеих стран. Это также один из пунктов плана победы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.
Комментируя заявление президента США Дональда Трампа об украинских металлах, Сибига напомнил о реализации концепта "мир благодаря силе". По его словам, концепт "наполняется конкретными действиями, проектами и решениями".
"Через конкретные шаги уже сейчас в усилении нашей обороноспособности. Через конкретные решения по ускорению поставок соответствующего оборонного оборудования для Украины. Без замедлений. Именно сейчас. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте", - сказал он.
Глава МИД напомнил, что в плане победы Украины также был пункт о природных ресурсах, которыми богата Украина. А именно - о возможностях для партнеров инвестировать и совместно их разрабатывать. Сибига подчеркнул, что в этом есть общий стратегический интерес.
"И это тоже одно из таких конкретных воплощений реализации концепта "мир благодаря силе". Это также является элементом гарантий присутствия в Украине крупного бизнеса, больших интересов, заинтересованности наших ближайших союзников - Соединенных Штатов Америки - в разработке таких месторождений и их защите", - заявил Сибига.
Заявление Трампа о металлах
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересовался в украинских редкоземельных металлах. По его словам, США не против соглашения с Украиной о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.
Президент Владимир Зеленский, комментируя это заявление Трампа, заявил, что Украина открыта к предложениям США.
Напомним, редкоземельные металлы - это группа из 17 металлов, которые встречаются в природе в небольших количествах. Обычно их используют при производстве электроники, в авиационно-космической отрасли, медицине и тому подобное. В Украине сосредоточены залежи графита, урана, титана и лития, которые являются стратегически ценными. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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