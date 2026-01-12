ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Глава МИД Швеции призвала ЕС усилить санкции против России

Швеция, Понедельник 12 января 2026 21:21
UA EN RU
Глава МИД Швеции призвала ЕС усилить санкции против России Фото: глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард призвала ЕС усилить санкции против России и включить новые ограничения в 20-й санкционный пакет из-за войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее обращение глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард опубликовала в соцсети Х.

В письме, адресованном высокому представителю ЕС по внешней политике и безопасности Кайе Каллас, Стенергард подчеркнула, что санкционное давление остается одним из ключевых инструментов влияния на Кремль.

По ее словам, действующие ограничения, в частности против энергетического сектора России и так называемого "теневого флота", уже привели к существенному сокращению доходов РФ, которые используются для финансирования войны против Украины.

В то же время министр призвала Евросоюз пойти дальше и расширить санкции. Среди предложенных шагов - усиление контроля за обходом ограничений и введение полного запрета на предоставление морских услуг судам, которые перевозят российские энергоносители.

Стенергард также подчеркнула важность единства стран ЕС в вопросе санкций и отметила, что новый пакет ограничений должен быть направлен на максимальное ослабление экономических возможностей России для продолжения войны.

Недавно сообщалось, что страны ЕС планируют одобрить 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Санкции ЕС против России

Напомним, что первые санкции были введены еще в 2014 году после аннексии Крыма, но значительно расширены с 2022 года после полномасштабного вторжения.

Всего с 24 февраля 2022 года ЕС принял 19 санкционных пакетов в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

В октябре 2025 года ЕС официально одобрил 19-й пакет санкций против России. Ограничения были направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны, а также на "теневой флот".

А 15 декабря стало известно, что Европейский Совет ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию так называемого теневого флота России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Швеция Российская Федерация Санкции против России
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году