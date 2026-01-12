Глава МИД Швеции призвала ЕС усилить санкции против России

Глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард призвала ЕС усилить санкции против России и включить новые ограничения в 20-й санкционный пакет из-за войны против Украины.

В письме, адресованном высокому представителю ЕС по внешней политике и безопасности Кайе Каллас, Стенергард подчеркнула, что санкционное давление остается одним из ключевых инструментов влияния на Кремль.

По ее словам, действующие ограничения, в частности против энергетического сектора России и так называемого "теневого флота", уже привели к существенному сокращению доходов РФ, которые используются для финансирования войны против Украины.

В то же время министр призвала Евросоюз пойти дальше и расширить санкции. Среди предложенных шагов - усиление контроля за обходом ограничений и введение полного запрета на предоставление морских услуг судам, которые перевозят российские энергоносители.

Стенергард также подчеркнула важность единства стран ЕС в вопросе санкций и отметила, что новый пакет ограничений должен быть направлен на максимальное ослабление экономических возможностей России для продолжения войны.

Нам нужно продолжать оказывать больше давления на Россию. pic.twitter.com/iS143GpK0B - Maria M Stenergard (@MariaStenergard) 12 января 2026 года