Глава МЗС Швеції закликала ЄС посилити санкції проти Росії

Глава МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард закликала ЄС посилити санкції проти Росії та включити нові обмеження до 20-го санкційного пакета через війну проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , відповідне звернення глава МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард опублікувала в соцмережі Х.

У листі, адресованому високій представниці ЄС із зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас, Стенергард наголосила, що санкційний тиск залишається одним із ключових інструментів впливу на Кремль.

За її словами, чинні обмеження, зокрема проти енергетичного сектору Росії та так званого "тіньового флоту", вже призвели до суттєвого скорочення доходів РФ, які використовуються для фінансування війни проти України.

Водночас міністерка закликала Євросоюз піти далі та розширити санкції. Серед запропонованих кроків - посилення контролю за обходом обмежень і запровадження повної заборони на надання морських послуг суднам, які перевозять російські енергоносії.

Стенергард також підкреслила важливість єдності країн ЄС у питанні санкцій та наголосила, що новий пакет обмежень має бути спрямований на максимальне послаблення економічних можливостей Росії для продовження війни.

We need to continue to put more pressure on Russia. pic.twitter.com/iS143GpK0B — Maria M Stenergard (@MariaStenergard) January 12, 2026