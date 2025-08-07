Глава МИД Румынии прибыла в Киев и посетила "Охматдет"

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою приехала в Киев 7 августа. Она провела ряд встреч и посетила детскую больницу "Охматдет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Румынии в X (Twitter).
Цою прибыла в Киев с первым визитом министра иностранных дел Румынии после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Это также ее первый визит в Украину после назначения на должность.
"Это является сильным сигналом нашей непоколебимой солидарности с Украиной. Я проведу переговоры с высокопоставленными чиновниками Украины по всем вопросам, представляющим общий интерес, а затем продолжу визит в Черновцы", - отметила она.
Глава румынского МИД побывала в "Охматдете" в Киеве через год после того, как россияне цинично обстреляли больницу. Также она посетила Школу супергероев, которая действует при Национальном институте рака.
"Это показало мне, что именно за это борются украинцы: за благосостояние своих детей, за свою свободу, за свое будущее. Румыния и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее законной борьбе", - заявила она.
Фото: Оана-Сильвия Цою посетила "Охматдет" в Киеве (x.com/oana_toiu)
Оана-Сильвия Цою в Киеве уже встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Во время разговора речь шла о ситуации с безопасностью в регионе, усилении воздушной обороны, поддержке мирного процесса и важности продвижения к справедливому миру на украинских условиях.
Отдельное внимание было уделено вопросу необходимости разблокирования переговоров по вступлению в ЕС.
Стороны обсудили также перспективы межпарламентского взаимодействия, в частности в трехстороннем формате Украина-Румыния-Молдова, а также защиту прав украинских детей, временно находящихся в Румынии.
Фото: глава МИД Румынии и спикер ВРУ (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Напомним, в начале октября 2024 года стало известно, что Румыния передала Украине систему ПВО.
Ранее президент Румынии Никушор Дан отмечал, что страна продолжит поддерживать Украину в военной сфере, но пока передавать еще один Patriot не планирует.
Также отметим, что Украина, Румыния и Молдова создадут региональный киберальянс.