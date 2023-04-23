Глава МИД объяснил, что такое настоящий мир для Украины

Настоящий мир - это восстановление международно признанных границ Украины и безопасная родина для крымскотатарского народа на Крымском полуострове.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt .

"Настоящий мир означает восстановление международно признанных границ Украины. Настоящий мир означает безопасную родину для крымскотатарского народа в украинском Крыму. Настоящий мир - это зерновые корабли, а не военные корабли в Черном море. Настоящий мир - это мир, объединенный под властью международного права", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что Украине борется за достижение прочного мира.

"Вот за что мы боремся - не просто за победу в войне, а за достижение реального, прочного мира. Это не только в интересах Украины, но и в интересах Европы и всего мира. Если история последних столетий и десятилетий чему-то и учит нас, так это тому, что миру нужен настоящий мир, а не умиротворение", - заявил он.

Министр подчеркнул, что помощь партнеров и союзников Украины спасла многие жизни и помогла выжить.

"Мы глубоко признательны всем нашим союзникам и партнерам, включая Германию, за их неустанную поддержку с февраля 2022 года. Эта помощь спасла многие жизни и помогла нам выжить. Мы всегда будем помнить об этом. Жизненно важно, чтобы мы сохраняли эту поддержку и оставались сосредоточенными на нашей общей стратегической цели", - заявил Кулеба.

Он добавил, что будущее евроатлантической безопасности будет решаться на поле боя в Украине.

"Если мы совершим ошибку сейчас и решим вознаградить Путина за его агрессию в любой форме, вместо того чтобы нанести ему поражение в качестве урока для всех других потенциальных агрессоров, будущее Украины, Европы и всего мира будет поставлено под угрозу", - подчеркнул Кулеба.