Глава МИД объяснил, что такое настоящий мир для Украины
Настоящий мир - это восстановление международно признанных границ Украины и безопасная родина для крымскотатарского народа на Крымском полуострове.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.
"Настоящий мир означает восстановление международно признанных границ Украины. Настоящий мир означает безопасную родину для крымскотатарского народа в украинском Крыму. Настоящий мир - это зерновые корабли, а не военные корабли в Черном море. Настоящий мир - это мир, объединенный под властью международного права", - заявил он.
Кулеба подчеркнул, что Украине борется за достижение прочного мира.
"Вот за что мы боремся - не просто за победу в войне, а за достижение реального, прочного мира. Это не только в интересах Украины, но и в интересах Европы и всего мира. Если история последних столетий и десятилетий чему-то и учит нас, так это тому, что миру нужен настоящий мир, а не умиротворение", - заявил он.
Министр подчеркнул, что помощь партнеров и союзников Украины спасла многие жизни и помогла выжить.
"Мы глубоко признательны всем нашим союзникам и партнерам, включая Германию, за их неустанную поддержку с февраля 2022 года. Эта помощь спасла многие жизни и помогла нам выжить. Мы всегда будем помнить об этом. Жизненно важно, чтобы мы сохраняли эту поддержку и оставались сосредоточенными на нашей общей стратегической цели", - заявил Кулеба.
Он добавил, что будущее евроатлантической безопасности будет решаться на поле боя в Украине.
"Если мы совершим ошибку сейчас и решим вознаградить Путина за его агрессию в любой форме, вместо того чтобы нанести ему поражение в качестве урока для всех других потенциальных агрессоров, будущее Украины, Европы и всего мира будет поставлено под угрозу", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия стремится продолжать войну. Сейчас это самое большое препятствие для мира.
Кроме того, президент Польши Анджей Дуда назвал опасными призывы к скорейшему завершению войны России против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.