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Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о солдатах НАТО в Украине

Варшава, Воскресенье 10 марта 2024 17:50
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Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о солдатах НАТО в Украине Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (facebook.com JankaOchojska)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский удивил заявлением о присутствии военных из стран НАТО в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конференцию в польском Сейме, посвященную 25-летию членства Польши в НАТО.

"Солдаты из стран НАТО уже есть в Украине. Я бы хотел поблагодарить страны, которые идут на этот риск. Они сами знают, кто это", - сказал Сикорский, комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

В то же время польский министр отказался уточнить, о каких именно странах идет речь.

"В отличие от других европейских политиков, я не буду этого говорить", - подчеркнул он.

Идея Макрона о войсках в Украине

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время у НАТО отсутствует консенсус по этому вопросу. А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.

Ряд стран НАТО уже публично выступили против такой идеи, хотя некоторые, например, страны Балтики, поддержали ее. Кроме того, издание Politico считает, что Франция собирает коалицию стран, готовых отправить свои войска в Украину.

Польша сначала тоже выступила против присутствия войск НАТО в Украине, но позже смягчила свою позицию. В частности, министр Сикорский заявлял, что "коалиция государств-членов ООН для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым", приводя в пример войну двух Корей.

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