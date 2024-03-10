Глава МЗС Польщі зробив неочікувану заяву про солдат НАТО в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський здивував заявою про присутність військових з країн НАТО в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конференцію в польському Сеймі, присвячену 25-річчю членства Польщі в НАТО.

"Солдати з країн НАТО вже є в Україні. Я б хотів подякувати країнам, які йдуть на цей ризик. Вони самі знають, хто то є", - сказав Сікорський, коментуючи заяву французького президента Еммануеля Макрона про можливість відправки західних військ в Україну.

Водночас польський міністр відмовився уточнити, про які саме країни йдеться.

"На відміну від інших європейських політиків, я не буду цього говорити", - наголосив він.

Ідея Макрона про війська в Україні

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі в НАТО відсутній консенсус щодо цього питання. А днями французький президент розповів, за яких умов готовий відправити французькі війська в Україну.

Низка країн НАТО вже публічно виступили проти такої ідеї, хоча деякі, наприклад, країни Балтики, підтримали її. Крім того, видання Politico вважає, що Франція збирає коаліцію країн, які готові відправити свої війська в Україну.

Польща спочатку теж виступила проти присутності військ НАТО в Україні, але пізніше пом'якшила свою позицію. Зокрема, міністр Сікорський заявляв, що "коаліція держав-членів ООН для припинення агресії не є чимось немислимим", приводячи в приклад війну двох Корей.

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