Глава МИД Польши призвал США принять помощь Украине и Израилю после атаки Ирана

"Браво Израилю за отражение большой иранской воздушной атаки из нескольких направлений. Сейчас было бы полезно усилить противоракетную оборону Израиля и оснастить подобными системами Украину", - отметил он.

Сикорский считает, что легче всего усилить ПВО Израиля и поддержать Украину - это принять решение о продолжении финансирования помощи, которое ждут от Конгресса США.

Напомним, Конгресс США уже в течение многих месяцев не может прийти к соглашению о продолжении финансирования помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе США блокируют решение.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность того, что США окажут помощь Украине в кредит. Он заявил, что Украина согласится на любой вариант.