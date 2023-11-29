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Глава МИД Польши также бойкотирует саммит ОБСЕ из-за участия Лаврова

Фото: глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк отказался от участия в предстоящем саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который должен посетить руководитель дипломатии РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.

Таким образом польский чиновник присоединился к бойкоту встречи ОБСЕ, ранее официально объявленном главами МИД Украины и стран Балтии.

"То, что министр иностранных дел России на равных правах с другими партнерами будет участвовать в заседании организации, которая должна строить мир и безопасность в Европе, в то же время являясь министром иностранных дел страны, которая является агрессором, ответственной за военные преступления в Украине, для нас является неприемлемым фактом", - подчеркнул польский министр.

Шинковский вель Сенк заявил в Сейме о своем решении не участвовать в этом саммите, проведение которого запланировано на четверг, 30 ноября, в Скопье (Северная Македония).

"Также Польша не будет участвовать в этой встрече на уровне каких-либо вицеминистров иностранных дел", - добавил он.

Бойкот саммита ОБСЕ

Напомним, ранее спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина будет бойкотировать заседание в Северной Македонии из-за анонсированного участия на встрече ОБСЕ в Северной Македонии представителей страны-агрессора. Чиновник добавил, что Россия злоупотребляет платформой этой организации.

Кроме того, во вторник, 28 ноября, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии тоже заявили о решении не участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД РФ Лавров. Разрешение на его приезд в Скопье дали власти Северной Македонии, ныне председательствующей в организации.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, у него есть подтверждение от некоторых своих коллег относительно того, что они также не приедут на встречу министров ОБСЕ. По его словам, стран, которые "не согласны с участием Лаврова - больше четырех".

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