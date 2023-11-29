Глава МЗС Польщі також бойкотує саміт ОБСЄ через участь Лаврова

Таким чином польський урядовець долучився до бойкоту зустрічі ОБСЄ, раніше офіційно оголошеної главами МЗС України та країн Балтії.

"Те, що міністр закордонних справ Росії на рівних правах з іншими партнерами братиме участь у засіданні організації, яка має будувати мир та безпеку в Європі, водночас будучи міністром закордонних справ країни, яка є агресором, відповідальним за воєнні злочини в Україні, для нас є неприйнятним фактом", - наголосив польський міністр.

Шинковський вель Сенк заявив у Сеймі про своє рішення не брати участь у цьому саміті, проведення якого заплановано на четвер, 30 листопада, у Скоп'є (Північна Македонія).

"Також Польща не братиме участі у цій зустрічі на рівні будь-яких віце-міністрів закордонних справ", - додав він.

Бойкот саміту ОБСЄ

Нагадаємо, раніше речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання в Північній Македонії через анонсовану участь на зустрічі ОБСЄ в Північній Македонії представників країни-агресора. Чиновник додав, що Росія зловживає платформою цієї організації.

Крім того, у вівторок, 28 листопада, міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії також заявили про рішення не брати участь у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде голова МЗС РФ Лавров. Дозвіл на його приїзд до Скоп'є дала влада Північній Македонії, яка нині головує в організації.

Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, він має підтвердження від деяких своїх колег щодо того, що вони також не приїдуть на зустріч міністрів ОБСЄ. За його словами, країн, які "не згодні за участю Лаврова - понад чотири".