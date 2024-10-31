Глава МИД Польши надеется, что НАТО разрешит сбивать российские ракеты над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что страны НАТО изменят свою позицию и позволят сбивать российские ракеты над Украиной. Он собственно поддерживает эту идею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Польши Павела Вронского в комментарии "Укринформу" .

Вронский напомнил, что глава польского МИД уже заявлял о необходимости сбития силами ПВО союзников российских ракет, которые летят в направлении Польши над территорией Украины.

По словам спикера, за свою позицию Сикорский "неоднократно подвергался критике внутри НАТО".

"Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции (союзников - ред.)", - отметил Вронский.